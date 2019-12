Un'invasione strappa il sorriso e un abbraccio affettuoso, la seconda infastidisce e si evita con eleganza, la terza manda su tutte le furie Cristiano Ronaldo. In gol nel 2-0 della Juventus sul campo del Bayer Leverkusen in Champions, la stella portoghese è stata bersaglio di ben tre invasioni di campo nel finale della gara di Champions League e se le prime due sono passate più o meno con il sorriso, la terza non è stata affatto gradita da CR7: un tifoso ha provato a mettere una mano sulla sua spalla per un selfie, uno steward ha placcato l'invasore e lo ha trascinato coinvolgendo nello strattone anche l'attaccante bianconero, prima che questi si divincolasse. Cristiano ha accennato una reazione fisica, prima di allontanarsi inveendo contro il tifoso e lamentandosi per il contatto al collo.