Un proprietario di fatto ormai privo di poteri, Massimo, tuttora agli arresti domiciliari (l’arresto il 6 dicembre 2021) schiacciato da accuse pesantissime, la più grave la bancarotta fraudolenta relativa a quattro società calabresi del suo cosiddetto impero., sull’orlo del fallimento.nel quale egli stesso e Ferrero hanno cacciato il club blucerchiato. Vidal deve trovare un acquirente disposto adelle due società in odore di fallimento, la Eleven Finance (cinema) e la Farvem (alloggi popolari alla periferia di Roma); e infine accollarsi il passivo di gestione per il 2021 (il bilancio della Sampdoria copre l’anno solare) che presumibilmente si aggirerà attorno ai 20 milioni di euro.Nel frattempo la squadra lotta perCon la squadra in serie B, è difficile immaginare che si faccia a pugni per mettere in portafoglio un club precipitato nella serie cadetta.Nell’ipotesi serie B l’offerta precipiterebbe oltre la metà del valore e non risolverebbe i problemi di bilancio del club e neppure i concordati. Restare in A diventa dunque vitale.. Ovvero presentare un’offerta formale che soddisfi le prescrizioni fissate adal decreto del tribunale fallimentare di Roma che ha dato il via libera ai due concordati. A patto di raggiungere l’ok al piano di salvataggio da parte dei creditori delle due società.(i creditori non si sono ancora espressi) e quindi ancora nessuna omologa dei concordati, passaggio decisivo per consentire la vendita della Sampdoria. Un bel guazzabuglio. Un labirinto giudiziario nel quale si incrociano interessi divergenti nel quale ci si muove con cautela.. Imbavagliato dal patto di riservatezza, Vidal resta muto come un pesce. I componenti del cda della Sampdoria - il presidente Lanna, il vice Romei, Bosco e Panconi, gli uomini dei numeri –Per quanto siano blindati, i contatti e gli incontri di Vidal finiscono per filtrare.che la settimana scorsa avevano avuto un abboccamento con. Gli uomini dei conti delle due parti sono al lavoro e stanno passando al setaccio i numeri del bilancio blucerchiato.– quattro miliardi di euro la sola Serie A – e la bruciante e inattesa esclusione della nazionale dal mondiale in Qatar ha assestato l’ennesimo colpo all’appeal internazionale del nostro pallone., a dispetto delle disavventure attraversate sotto la gestione di Massimo Ferrero.La domanda fra i tifosi rimbalza dalle sacre stanze del potere cittadino ai caruggi, i vicoli della città medievale.72 anni, vicepresidente e primo ministro, nonché componente del consiglio Supremo del Paese. Una figura eminentissima, appassionata di corse di cavalli e dromedari, cultore di poesia e, quel che conta in questa sede, dotato di un patrimonio personale stimato da Forbes in 16 miliardi di dollari. Se davvero fosse lui il pretendente alla Sampdoria - lo sceicco di Dubai, assieme ad altri investitori degli Emirati – le prospettive del club che fu di Paolo Mantovani si ribalterebbero e orizzonti di gloria si spalancherebbero come d’incanto.che incrocia anche le disavventure giudiziarie di Ferrero alle quali la Sampdoria sembra estranea ma non si sa mai…Vidal, in uno dei rarissimi momenti di eloquenza (pelosa…), si era lasciato sfuggire che. “I gruppi arabi interessati ci sono, ma abbiamo avuto qualche difficoltà nel controllare alcuni documenti che dovevano consegnarci", aveva dichiarato Vidal all’emittente genovese Telenord, nel corso di una intervista rilasciata il 21 febbraio scorso.Tra i paesi arabi è in corso una gara ad acquisire club calcistici europei, a proposito dell’Inter si era parlato addirittura delche fa capo al principe Mohamed bin Salman. Recentemente il Pif (Public Investment Fund) ha investito 300 milioni di sterline nel Newcastle, nobile decaduto del calcio inglese. Il Qatar è riuscito ad organizzare il Mondiale e gli Emirati Arabi Uniti vogliono replicare scendendo nell’arena del pallone europeo. Dal 2008 lo sceicco di Abu Dhabi Mansour bin Zayed Al Nahyan (19 miliardi di euro di patrimonio personale) è il proprietario del Manchester City.Il 29 ottobre 2021 Vidal aveva confidato al Secolo XIXMediatori dell’incontro alcuni rappresentanti della Camera di commercio italiana negli Emirati. Giorni dopo si era diffusa la notizia dell’arrivo a Milano del finanziareChief Executive Officer di Dubai Investment Development Agency (Dubai FDI), l'Agenzia di promozione degli investimenti esteri presso il Dipartimento di Sviluppo Economico. Senonché Ferrero, allora ancora a piede libero, aveva seccamente smentito Vidal negando qualsiasi contatto con gli investitori arabi. Un mistero nel mistero.(un’altra voce indica una personalità di spicco di Abu Dhabi)Un americano, forsee su alcuni ex calciatori dello scudetto (Pagliuca, Bonetti, Vierchowod, lo stesso Lanna, Invernizzi). Non si tratta di Jamie Dinan, il patron del fondo York Capital (3 miliardi di dollari di patrimonio personale, 21 miliardi di capitali investiti) che nel 2019 assieme al socio Alex Knaster (oggi azionista di maggioranza del Pisa calcio) era arrivato ad un passo dall’acquisizione della Sampdoria. L’affare virtualmente concluso sulla base di 80 milioni di euro cash per e tasche di Ferrero era saltato all’ultimo istante di fronte all’ennesimo rilancio del Viperetta.oggi tornato in auge come vicepresidente della Sampdoria, nel cda di transizione che deve garantire la continuità aziendale e sportiva del club.(la Segafredo Zanetti) che dopo il fallimento dell’affare Vialli si era avvicinato alla Sampdoria, incontrando alcune volte Edoardo Garrone. Al netto delle smentite di rito, Zanetti resta un papabile e si dovrà tenere d’occhio le mosse del suo uomo di fiducia,già attivo nel calcio nel Parma di Tanzi, alla Lazio, al Bologna, di nuovo al Parma, poi in Segafredo e amministratore delegato della Virtus basket. Un uomo del mestiere.per i due concordati: 20-25 milioni da destinare ai creditori. In quel caso, Vidal avrebbe l’obbligo non la facoltà di cedere il club. La differenza salta agli occhi. Ferrero ha chiesto alla Sampdoria il saldo degli stipendi a suo tempo congelati a causa della precaria situazione di bilancio provocata dalle sue politiche sballate: tre milioni di euro all’incirca che ovviamente Lanna & C si guarderanno bene dal saldargli.Il Presidente Marco Lanna, ex giocatore della Sampdoria dello scudetto, ha ricucito i rapporti fra la società e i tifosi, ridotti ai minimi termini dalle esternazioni strampalate e spesso offensive di Ferrero. La società ha saldato da qualche giorno gli stipendi di gennaio e conta di mettersi addirittura in pari nelle settimane a venire.Che pur fra alti e bassi è in piena corsa per la salvezza.