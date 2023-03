Un intreccio dietro l’altro.. Allora, era il 2006. Più che all’annata del Mondiale, però, il destino in questa stagione sembrerebbe rimandare all’annata precedente.Quest’edizione della Champions League, come nel 2004-05, vedrà la finale a. Quell’anno, ci fu anche l’ultima sfida tra italiane in Champions League: il derby tra Milan e Inter, ai quarti di finale (i rossoneri raggiunsero poi l'ultimo atto).Nell’edizione 2004-05, l’Inter affrontò il Porto - stesso avversario di quest’anno - agli ottavi di finale, vincendo con un Adriano strepitoso. E il? Affrontò agli ottavi una squadra inglese proprio come successo con il: al tempo, le reti di Crespo misero ko il Manchester United. Le coincidenze non finiscono.(il Werder Brema), passando poi il turno. Stavolta, la terza squadra tra le otto regine d’Europa è il Napoli, per la prima volta nella sua storia, dopo aver eliminato l’Eintracht.Qualche altra coincidenza, soprattutto per i rossoneri, riallaccia il filo con una stagione ormai sbiadita. Il Milan disputò lacon lo scudetto cucito sul petto, come quest’anno. Nelle due partite degli ottavi, il Milan non ha subito gol (più precisamente, come allora, nelle ultime quattro gare di Champions, tra girone e ottavi) e lo stesso accadde contro il Manchester United. Adesso, il quesito torna d’attualità e passiamo la palla ai tifosi di Milan, Inter e Napoli.