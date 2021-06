Attraverso un comunicato ufficiale, il Tre Penne ha ufficializzato l'ingaggio di Douglas Maicon: "La Società Polisportiva Tre Penne è lieta di annunciare l’ingaggio del terzino brasiliano Maicon Douglas Sisenando, giocatore che ha vestito durante la sua carriera le maglie di Cruzeiro, Monaco, Inter, Manchester City e Roma e che ha disputato l’ultima parte di stagione in Italia, in Serie D, con la maglia del Sona.



Il celebre terzino approda sul Titano dopo una lunga trattativa, nella quale il ds Maurizio Di Giuli ha lavorato a stretto contatto con gli intermediari Antonio Henrique De Jesus e Simo Zaboul – ds del Fiorentino – per riuscire a portare in Repubblica un giocatore di questo calibro, considerato uno dei terzini più forti della sua generazione. Maicon ha firmato un contratto che lo lega con la maglia del Tre Penne per la doppia sfida di UEFA Europa Conference League, in programma per l’8 e il 15 luglio.