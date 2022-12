Lionel Messi si sta godendo le meritate vacanze nella sua Rosario dopo il trionfo in Qatar con la sua Argentina. L'ex Barcellona, riportano i media francesi, è atteso a Parigi solo il prossimo 3 gennaio: salterà quindi tre partite del suo Paris Saint-Germain, quelle contro Strasburgo (28 dicembre), Lens (1 gennaio) e Châteauroux.(6 gennaio in Coppa di Francia). Dovrebbe rientrare in campo mercoledì 11 gennaio, nel match con l'Angers.