Il colpo per il presente e... per il futuro. E' questo il profilo di Andrea Scapolo, giovane portiere classe 1998 di proprietà del Varese. Uno di quei ragazzi che sognano in grande, che vogliono arrivare, nonostante tutte le difficoltà che il destino gli pone davanti. La sua, è proprio una di quelle storie destinate ad essere speciali: il ruolo scelto quasi per caso, il passaggio da attaccante a portiere grazie ai consigli del nonno, suo mentore, e le tante speranze.

Un percorso non semplice, con il Varese come tappa principale della carriera (salvo sei mesi non fortunati trascorsi all'Acireale), che ora è pronto a trovare nuove vie: in passato, ha stregato la Fiorentina con le sue parate, simbolo di un portiere esplosivo come lui, e ora è pronto a ripetersi. Il sogno, dopo il quasi fallimento del club biancorosso e la scarsa continuità di questo ultimo anno, ha preso pieghe diverse, anche se le offerte non mancano: la Serie D - come appreso da Calciomercato.com - lo chiama, in particolare Alicese, Borgomanero e Verbania; la Serie C rimane il sogno di questo inizio d'estate. La vetrina sul professionismo, per non smettere mai di volare.