Dal Tribunale dell'Aquila, sezione specializzata in materia d'impresa, giunge una. Con sentenza numero 448 del 28 settembre 2020, resa pubblica il 22 ottobre 2020, il collegio presieduto dal giudice Christian Corbi e dai colleghi Monica Croci e Giovanni Spagnoli ha emesso un verdetto pesante nei confronti della società presieduta da. Ciò che da capo sollecita il quesito cruciale:Veniamo ai fatti, che nascono da un passaggio fra i più acuti nella storia recente delle liti intestine alla struttura proprietaria del Pescara. Una struttura che, di per sé, presenta una notevole complessità., ex amministratore delegato del Delfino Pescara successivamente passato al ruolo di socio di minoranza nonché strenuo oppositore delle politiche adottate da Sebastiani. In particolare, Iannascoli ha impugnato la delibera di approvazione del bilancio di Delfino Pescara 1936 Spa al 30 giugno 2016, approvata dall'assemblea dei soci tenuta il 21 novembre 2016. La tesi di Iannascoli, che si è costituito in giudizio attraverso la propria società Cimmav Srl,, che al secondo paragrafo raccomanda quanto segue: "Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio".Nell'atto di citazione, Cimmav Srl ha sollevato eccezioni riguardo a 7 punti del bilancio di Delfino Pescara 1936 Spa: a) illegittima iscrizione di crediti inesistenti o inesigibili per imposte anticipate per 2,930.910 euro; b) indebita capitalizzazione di costi per 859.391 euro, relativamente allo sviluppo del settore giovanile; c) omessa rilevazione del debito verso il club colombiano, relativamente al versamento di diritti economici in seguito alla cessione dial; d) previsione di un fondo di svalutazione crediti per 3.401 euro, ritenuto "incongruo" perché sottostimato; e) illegittima considerazione nell'attivo di crediti per 400 mila euro, ritenuti inesigibili o scarsamente esigibili; f) illegittima esposizione di ricavi per 4.146.386,66 euro (per la cessione di Gianluca Caprari all'Inter), perché essi non sarebbero stati competenza di quell'esercizio di bilancio; g) omessa e/o errata rilevazione del debito verso il fornitore Oran Srl.L'esito di tutto ciò è scritto nelle parole lapidarie della sentenza: la deliberazione assembleare deve ritenersi "nulla per illiceità dell'oggetto". Ergo,. La società di Sebastiani è condannata a pagare la somma di 22,450 euro per spese legali.E a questo punto s'impone un nuovo interrogativo:Nessuna volontà punitiva in questa domanda, soltanto curiosità intellettuale. Che speriamo la federazione voglia soddisfare.