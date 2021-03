. Ad aggravare ulteriormente la situazione si aggiunge il fatto che la campagna vaccinale non sta procedendo secondo il ritmo auspicato, ed è quindi necessaria e auspicabile una rapida e importante inversione di tendenza.. Stiamo parlando di un convoglio speciale capace di ospitare un massimo di ventuno pazienti, offrendo un livello di assistenza sanitaria fino alla terapia intensiva. Lo scopo principale di questo treno è quello di poter spostare in maniera veloce e senza rischi i pazienti dalle strutture ospedaliere in difficoltà, cercando in questo modo di allentare la pressione sugli ospedali più colpiti dalla situazione di emergenza, agendo all’occorrenza anche da presidio mobile. L’attrezzatura a bordo del treno è così suddivisa: ventuno ventilatori polmonari; un ecografo; due emogas analizzatore; ventuno fra monitor, aspiratori e altre attrezzature; tre postazioni di monitoraggio.Il secondo progetto presentato nella giornata odierna riguarda il primo hub vaccinale creato all’interno di una stazione ferroviaria. Infatti, a Roma Termini sarà possibile effettuare le vaccinazioni seguendo il piano introdotto dalle autorità. In questo periodo è importante poter contare su uno sforzo comune, in modo da creare quante più postazioni possibili per vaccinare le persone ad un ritmo più elevato. Solo così si riuscirà a raggiungere al più presto un buon numero di individui immunizzati. Quando sarà a pieno regime, la postazione di Roma Termini potrà garantire fino a 1500 vaccinazioni giornaliere.