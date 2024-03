La corsa alle posizioni europee si fa sempre più intrigante e vede protagoniste più squadre: da chi sogna un piazzamento europeo (Monza e Torino) a chi invece vuole dare continuità al percorso degli ultimi anni (Fiorentina) fino a chi invece non sta vivendo la stagione che si aspettava (Lazio). La situazione di classifica attuale vede la Fiorentina di Italiano all'ottavo posto con 43 punti, ma con una partita da recuperare contro l'atalanta(che insegue un posto in Champions League); match che si configura come uno spareggio dal momento che la Dea occupa il sesto posto con 47 punti. Subito dietro la Viola c'è la Lazio del neo allenatore Igor Tudor con gli stessi punti ma con una partita in più. Inseguono invece Monza e Torino, rispettivamente a 42 e 41 punti, che non vogliono smettere di sognare.



FIORENTINA - I ragazzi di Italiano vengono da 4 risultati utili consecutivi, una vittoria nello scontro diretto contro la Lazio e tre pareggi (contro Empoli, Torino e Roma). L'ultima sconfitta risale a più di un mese fa, quando il 14 febbraio vennero sconfitti dal Bologna con un 2-0 senza appello. Dopo quella debacle la Viola ha rimesso apposto le idee e si è rimessa in carreggiata dimostrando un ritmo e una qualità di gioco molto buoni, come testimonia la doppia sfida alle romane, in cui solamente il jolly all'ultimo minuto di Llorente ha evitato il bottino pieno in un match condotto per larghi tratti dalla Fiorentina. Il club toscano per ottenere un piazzamento europeo ha bisogno del miglior Nico Gonzalez, che dopo un inizio straripante ha indubbiamente rallentato anche per via dei guai fisici che lo tormentano quasi ogni anno. Le prossime tre partite della Fiorentina potrebbero rappresentare lo spartiacque della stagione dal momento che dovranno vedersela con Milan e Juventus, prima di sfidare il Genoa di Alberto Gilardino.



LAZIO - Dopo l'incredibile stagione passata conclusasi con un meritato secondo posto , in quella attuale le cose non sono andate come si pronosticava: nono posto in classifica con 43 punti e qualificazione in Champions quasi irraggiungibile. Le dimissioni di Maurizio Sarri hanno portato caos nell'ambiente biancoceleste. Il successo contro il Frosinone dello scorso weekend e l'arrivo del neo tecnico Igor Tudor potrebbero ricompattare l'ambiente. Tuttavia la stagione non è tutta da buttare: c'è una semifinale di Coppa Italia da disputare e un piazzamento europeo da ottenere. In quest'ottica le prossime tre partite saranno fondamentali: i biancocelesti sono attesi dal doppio confronto con la Juventus(uno in campionato uno in Coppa Italia) oltre al derby del 7 aprile contro la Roma. Ritrovare la verve realizzativa di Ciro Immobile sarebbe fondamentale.



MONZA - Con l'arrivo di Palladino sulla panchina del club lo scorso anno sono cambiati del tutto gli scenari. I brianzoli dopo l'ottimo campionato di esordio passato stanno confermando quanto di buono fatto vedere e inseguono un incredibile piazzamento europeo. Il momento di forma è molto buono: 4 vittorie nelle ultime 5 partite( unica sconfitta 1-4 contro la Roma) che li hanno portati al decimo posto. Il cambio di modulo optato dal tecnico( dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1) si è rivelato efficace e sta portando i risultati sperati, anche grazie all'innalzamento del livello di Matteo Pessina(3 gol nelle ultime 5 uscite). Anche per i brianzoli i prossimi match saranno indicative sulle ambizioni della squadra, che nelle prossime 4 partite dovrà vedersela con Torino, Napoli e Bologna e Atalanta.



TORINO- Anche i ragazzi di Ivan Juric inseguono un piazzamento europeo. La convincente vittoria contro l'Udinese ha permesso ai granata di restare attaccati al treno europeo, visto che nelle ultime uscite aveva raccolto meno di quanto meritasse. Infatti nei match precedenti contro Napoli, Fiorentina, Roma e Lazio sono arrivati solamente 2 punti, nonostante avessero condotto delle buonissime partite. Lo stato di forma di Duvan Zapata può sicuramente aiutare i granata; il colombiano è tornato ai suoi livelli dopo un anno travagliato per i guai fisici. Oltre a ciò l'eccellente organizzazione tattica dei granata li rende un temibili per chiunque, anche perché quasi mai sbagliano partita sul piano del ritmo e dell'atteggiamento. Anche per i ragazzi di Juric le prossime uscite saranno decisive: infatti nelle prossime 3 partite dovranno fronteggiare Monza, Empoli e Juventus.