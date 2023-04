Meglio di così non poteva iniziare, letteralmente. In Germania sono convinti di aver scoperto la next big thing del calcio tedesco: stiamo parlando di Fabian Hurzeler.Classe 1993, è il secondo allenatore più giovane a sedersi su una panchina della Zweite Liga, la Serie B tedesca (il primo era stato Nagelsmann) e non sa far altro che vincere.





Da quando ha preso in carico il ruolo di primo allenatore del St. Pauli, Hurzeler le ha vinte tutte: 10 su 10, con 3 reti incassate e un ruolino di marcia che ha portato la seconda squadra di Ambrugo dal 15esimo al quarto posto. Dall’incubo retrocessione al sogno promozione nel club più tifato (soprattutto all'estero), iconico e anticonvenzionale della Germania. Nato a Houston, in Texas, è stato un calciatore modesto dopo un inizio promettente ed è in panchina che ha trovato la sua strada. E un inizio così non l'ha fatto neanche un santone del calcio moderno come Jurgen Klopp...