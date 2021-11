Il Trento è pronto ad acquistare dal Levico Terme l'attaccante scuola Milan Ismet Sinani. Come riportato dal Corriere del Trentino il club militante nel girone A di serie C dovrebbe concludere la trattativa con l'attaccante kosovaro, autore di 9 gol in 11 apparizioni tra serie D e Coppa Italia di categoria, nella sessione invernale di calciomercato.