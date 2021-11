Il Trento è tra le squadre di Serie C maggiormente attive sul mercato. Come riportato dal Corriere del Trentino dopo aver piazzato il colpo Gabriele Marchegiani in porta e dopo aver perfezionato l'acquisto a gennaio dell'attaccante Ismet Sinani adesso il club allenato da Carmine Parlato è intenzionato ad affondare il colpo per portare in Trentino Luis Maldonado, centrocampista in forza al Catania.