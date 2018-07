"Cristiano Ronaldo ha una storia affascinante, che Ronaldo il Fenomeno quando era arrivato all'Inter non aveva". Così Riccardo Trevisani, voce di Sky Sport, commenta il colpo Cristiano Ronaldo per la Juve: "L'età? Gli fai 4 anni di contratto, ma è come se ne facessi 2 perché poi va in Cina. Come storia Ronaldo è Ronaldo, non si può dire nulla. La Juve sta valutando tutto: maglie da vendere, immagini. Una cosa è prendere Pogba a 0, una Higuain a 90, una Ronaldo a queste cifre: stai mandando in crash il mercato mondiale. Con lui la Champions devi vincerla, certo: Cancelo al posto di Lichtsteiner e Ronaldo in squadra, la finale è d'obbligo".