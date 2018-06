Riccardo Trevisani, dagli studi di Sky Sport, è stato chiamato a un nuovo commento a proposito della situazione di Joao Cancelo, terzino non riscattato dall’Inter e ora finito nel mirino della Juventus che sta seriamente provando a chiudere per prenderlo: “Aggiustato un po’ mentalmente, e non è facile perché dal punto di vista dell’affidabilità mentale non è il massimo come invece in tutto il resto lo è, Cancelo lo pagherei tanto. Non ci sono molti terzini destri al mondo più forti di Cancelo. Anzi, ti direi che al netto della testa non ce n’è nessuno al mondo di terzino più forte, la Juve se prende Cancelo acquista il migliore. Ma la testa è pur sempre un fattore, la testa sposta nello sport”. E la fase difensiva? Il terzino che abbiamo imparato a conoscere non spaventa: “Cancelo spinge troppo? Beh, Marcelo quanto spinge? Ecco, ha vinto 4 Champions negli ultimi 5 anni. Con i terzini che spingono si gioca meglio a calcio, si vincono le partite e non si perdono. Le Champions le hanno vinte Jordi Alba, Marcelo, Dani Alves, questi terzini qui. Non la vinci con Lichtsteiner”.