. L'ex attaccante della nazionale francese ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport:, è stata una notizia arrivata da un giorno all'altro. Mi pare si tratti di una questione soprattutto burocratica, amministrativa. Ci saranno dei cambiamenti, ma Andrea Agnelli ha fatto un lavoro straordinario: lo stadio, il centro sportivo, la seconda squadra… È stato un esempio.. Io decisi di rimanere perché sentivo il bisogno di restare. È stato molto naturale, vedendo il club in difficoltà".- "Alla Juve ho vissuto dieci anni da calciatore e sette in società. Ho fatto il corso da direttore sportivo in Spagna per conoscere un’altra tipologia di calcio. Nel 2021 ho scelto di chiudere da ambassador e di rientrare sul lato sportivo, non c'è stata la possibilità di farlo alla Juve maCredo fortemente che gli ex giocatori debbano avere un ruolo importante nei club. Ci sono altre persone che devono decidere ma credo di poter essere utile: ho conosciuto la Juve in campo e alla scrivania. De sono adatti a ruoli diversi. Ognuno ha una sua specificità.Monaco: idee chiare, un legame col passato dato dagli ex giocatori, un progetto serio".