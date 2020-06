. Dietro queste parole c'è una delle icone dellaDennis. Re dei rimbalzi, terzo violino deidi, già campione con iin quel di(coi bad boys nemici giurati proprio di His Airness), wrestler tra una finale con ie l'altra, voleva solo fare tre cose, e ce lo ha rivelato lui stesso in The Last Dance: "Volevo solo giocare a basket, fare festa e scopare". Questa era la sua mission nell'apice della sua carriera. Poi, però, si cresce, le priorità cambiano e si iniziano a scoprire i, quelli che ha dichiarato di aver snobbato: "Non sono stato un buon padre, non sono stato un buon figlio". E grazie a loro ha messo la testa a posto. Uno è, giocatore di basket per, l'altra è, stellina del calcio femminile. E grande speranza per il futuro del calcio femminile.- Diventata mediatica, in Italia, per il videomessaggio di Dennis Rodman per Andrea Petagna,è da tempo al centro delle voci di 'mercato' del calcio americano. Attaccante, principessa del gol e degli assist, ha avuto un padrino particolare quando, a 8 anni, era compagna di squadra di, che di cognome fa. Kobe era spesso a bordocampo a vedere quelle partite e incitava anche la piccola. Kobe che aveva visto qualcosa di speciale in lei. Tanto che, dopo un match, si è avvicinato e le ha detto:". Tu sei un craque, sei fortissima, spacchi. E aveva ragione, ancora una volta., classe 2003, ha poi lasciato il calcio e ora gioca a pallavolo,, classe 2001, è una nuova giocatrice di. Sembrava avere un preaccordo per, invece ha deciso di raggiungere il fratello nella capitale: il rapporto tra i due, raccontano in America, è stato fondamentale, in quanto la famiglia, per Trinity, contano davvero tanto. WSU è felicissima di aver tra le sua fila la più forte giovane calciatrice degli States e l'entusiasmo di Todd Shulenberger, allenatore della squadra femminile del college, lo conferma: "​Quale modo migliore per concludere un anno eccezionale di calcio nella Washington State Universiity che firmare una delle migliori reclute in America. Trinity si unirà alla classe 2020, e con sé porta un campionato nazionale, esperienza internazionale e la giusta mentalità. Ama rimboccarsi le maniche e mettersi al lavoro e si adatterà perfettamente alle sue compagne”.- Nata a Newport Beach, in California, ha giocato per i, dove ha vinto a livello nazionale. Considerata la numero 1 a livello di High School, dove ha frequentato, Trinity ha indossato la maglia degli Usa sia a per l’Under 17, con la quale ha giocato anche i mondiali in Uruguay nel 2018, tra le 4 più giovani della squadra, sia per l’, con la quale si è qualificata per i prossimi Mondiali. Lo scorso dicembre, inoltre, ha partecipato, sempre con l’Under 20, alla, dove ha sconfitto la Francia campionessa d'Europa. Attaccante che può giocare sia prima punta che esterno offensivo, ha un bagaglio tecnico completo.- Più recentemente,, ha poi brillato nella, dove gli States non hanno avuto rivali (qualificandosi per i Mondiali), con la piccola Rodman che ha realizzato, solo tra semifinali e finali, 4 gol e 4 assist, equamente divisi. Dotata di un gran destro, amante del dribbling, forte nell'uno contro uno ma anche pronta a dare una mano in difesa,. Washington è pronta a godersela, gli States ci credono e lei crede in se stessa. Del resto, solo una così poteva far cambiare la testa a suo padre.Trinity è la numero 8@AngeTaglieri88