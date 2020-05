The Last Dance ha riportato inevitabilmente l'attenzione su tante delle curiosità collegate al mondo di quei Chicago Bulls di cui Michael Jordan era ovviamente la stella più lucente. Fra i protagonisti, spesso fuori dal campo, c'era anche e soprattutto Dennis Rodman di cui continuano a tornare in auge diversi retroscena.



Era il Novembre del 2010, quando Rodman intervenne in diretta in una radio della Florida allo Jorge Sedano Show. Un collegamento di 7 minuti divenuto presto surreale dato che l'ex ala dei Bulls fin da subito mise in imbarazzo il conduttore. Durante il collegamento non sono infatti mancati risatine e gemiti di una ragazza in sottofondo, Theresa, che stava regalando a Rodman momenti di piacere...orale.



Difficile parlare di basket tanto che lo stesso Rodman confermò: “No, è solo lei che sta arrivando proprio lì al punto e questo è fantastico. Lo sai? Sono davvero al settimo cielo“. Pronta la risposta del conduttore: ​"Perché mi hai chiamato? Per quale cavolo di motivo hai voluto parlare con me? Se hai quella ragazza lì, per quale motivo hai voluto chiamarmi Dennis?". E per 7 minuti è stato solo un grande show.