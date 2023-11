Siam sempre qua, lui è sempre Claudio Diablito Echeverri che oggi ha fatto tripletta contro il Brasile e ha una clausola di 25 mln



pic.twitter.com/BmPgpi5gxj — Giacomo Cobianchi (@G_Cobianchi) November 24, 2023

Lionel Messi vs. Brazil Claudio Echeverri vs. Brazilpic.twitter.com/c63H3Tbr0f — Roy Nemer (@RoyNemer) November 24, 2023

non è solo una partita. E' qualcosa che va oltre: uno scontro epico che in ogni sua espressione non fa che rafforzare la rivalità tra le due maggiori forze del calcio sudamericano. Inutile elencare gli innumerevoli talenti sfornati negli anni da queste due compagini, non basterebbe il tempo. Ciò su cui occorre invece concentrarsi è, che vede pendere la bilancia tutta verso un lato. I successi ripetuti a livello internazionale dell'Argentina - ultima vincitrice dei Mondiali, patria dell'ultimo Pallone d'Oro e ultima vincitrice della Copa America (tra l'altro proprio in finale contro il Brasile al Maracana) - non fanno che. Ed ecco, tra i "baby" del futbol sudamericano, emergere, che qualcuno - neanche troppo a bassa voce - accosta già ai grandi nomi della storia albiceleste.Echeverri, per rimanere in tema Brasile, una bella dimostrazione ai rivali sudamericani l'ha già data. Durante i- in campo in questi giorni negli stadi dell'Indonesia - il Diablito si è reso protagonista di una(finito 0-3), valido per i quarti di finale del torneo di categoria. Tre sigilli da vero leader - tutti piuttosto gradevoli a vedersi - che vanno ad aggiungersi ai 2 già messi a segno nelle fasi precedenti del torneo e che portano Echeverri araggiungereil compagno di nazionale e di club Agustin Ruberto. Non capita a tutti di segnare tre gol al Brasile. Parrebbe quasi sacrilego paragonare la tripletta di Echeverri a quella di, che negli storici Mondiali dell'82 si tolse anche lo sfizio di farne 3 ai verdeoro, quindi non lo faremo. Il paragone che però viene spontaneo è sicuramente quello con, in un match amichevole dove la Pulce timbrò tre volte il tabellino, mettendo per iscritto il 4-3 finale dell'Argentina. Curioso, che uno dei gol di EcheverriIl paragone con Messi, seppur prematuro, non è campato per aria. Il classe 2006 è infatti, a soli 17 anni (ne compirà 18 il prossimo 2 gennaio), uno dei giocatori più interessanti del panorama giovanile internazionale. In Argentina si sussurra da tempo questo accostamento, che sembra trovare diverse riconferme anche sul campo. Non sfuggono all'occhio infatti le movenze di Echeverri e quella, che poche volte si è vista in un ragazzo così giovane e che fanno pensare proprio a quando Lionel, già ai suoi albori, dribblava senza paura ogni suo avversario. Trequartista dal, capace di ottimi inserimenti per ricevere palla tra le linee e soprattutto dotato di una, il gioiello del River si è già preso lae, ad oggi, il titolo di capocannoniere dei Mondiali indonesiani.Il suo contratto con il River Plate vede la, dunque è legato ai Millonarios per un'altra stagione. Difficile pensare che a gennaio possa sfuggire allo sguardo delle big europee, che da tempo studiano il suo profilo e preparano l'affondo, anche in ragione di unache permetterebbe l'acquisto del suo cartellino. Tra le squadre in prima fila c'è sicuramente il, che già prima dell'estate lo aveva messo nel mirino progettando un altro colpoprovando a prenderlo per poi lasciarlo in prestito fino alla maggiore età. Tuttavia, a trattenere il giocatore in Argentina è stato finora il suo, l'amore per il River che oltre ad essere la squadra che lo ha cresciuto da quandoè anche la. Le lusinghe europee però non mancano ed infatti nei mesi scorsi hanno fatto parlare gli accostamenti ad alcune big del calcio italiano, con. In particolare sono i bianconeri a tenere d'occhio il giocatore, che Cristiano. Ma non solo: anche ilè entrato in corsa per aggiudicarsi il talentino del River. Insomma, nella prossima finestra di mercato quello di Claudio Echeverri sarà sicuramente un nome chiacchierato e - vista anche la scadenza ravvicinata del suo contratto - sicuramente saranno in molti a tentare il colpaccio.