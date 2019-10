Intervenuto a un evento organizzato da RCS, Marco Tronchetti Provera ha così parlato del momento dell'Inter. "Mi sono innamorato dell'Inter di Moratti, quella che ha magari ha perso delle occasioni, ma nella quale c'erano i Recoba, i Baggio... Ha sempre avuto giocatori che ci facevano amare pazzamente la squadra. Quella degli ultimi anni, invece, è stata una tristezza, si è persa la spina dorsale. Una normalizzazione era necessaria e ora possiamo apprezzare maggiore qualità e più ordine: non è più la pazza Inter, ma è giusto così. Oggi ci sono anche individualità interessanti come Lautaro e Sensi. Poi, certo, questo cambiamento è avvenuto con due ex Juve come Marotta e Conte, un boccone difficile da digerire, ma sono anche bravi, per cui...".