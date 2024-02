Juventus: il piano per Barbieri, in gol col Pisa

Marco Demicheli

Non è un caso, forse, che il primo gol di Tommaso Barbieri in Serie B sia arrivato sabato scorso, contro la Sampdoria. Col suo Pisa, con Andrea Pirlo seduto sulla panchina avversaria. La Juve del passato contro chi spera di far parte di quella del futuro, il terzino nato a Magenta e cresciuto nel Novara, dopo le 70 presenze con la Juventus Next Gen degli ultimi anni e le quattro coi "grandi", compreso l'esordio in Champions League contro l'Atletico Madrid, si è trasferito la scorsa estate in Serie B.



CRESCITA CONTINUA - Da agosto a oggi, la sua stagione è stata un crescendo. Poco spazio e qualche errore nella parte iniziale, più continuità e rendimento sempre migliore nella seconda. Prestazioni che stanno convincendo Alberto Aquilani a schierarlo con grande continuità, come avvenuto nelle ultime settimane, con i risultati che stanno confermando questo trend.



PIANO JUVE - Alle prestazioni di Barbieri continua a essere molto interessata anche la Juventus: la scorsa estate, infatti, Barbieri si è trasferito a Pisa in prestito con diritto di riscatto fissato a 2.5 milioni di euro, con i bianconeri che hanno mantenuto un controriscatto per 3 milioni. 500mila euro, quindi, che dalla Continassa potrebbero investire per riportare a Torino il classe 2002. Riportarlo, questa volta, per restare. E far parte della Juve che verrà.