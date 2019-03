Critichi i giocatori della prima squadra? Io ti licenzio. E' quanto è successo nelle scorse ore in casa Real Madrid, il tecnico del Juvevil B Alvaro Benito, anche commentatore per Movistar e Cadena Ser, ha pagato con il licenziamento le frasi contro le stelle merengue in occasione della sconfitta in Coppa del Re contro il Barcellona: "Ci sono giocatori molto molto lontani dal proprio livello abituale. Penso a Casemiro, che in questo momento per me non è in condizione di giocare nemmeno un minuto, o a Kroos: quando abbiamo il vento a favore navighiamo alla grande ma quando è contrario non mettiamo nemmeno la barca in acqua". Al suo posto è stato chiamato Raul, leggenda madridista.