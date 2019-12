Douglas Costa è forse il primo calciatore di cui Maurizio Sarri si è "innamorato" alla Juve. Il brasiliano ha qualità tecniche uniche ed una capacità di saltare l'uomo non comune in tutto il panorama calcistico europeo. Non a caso era uno degli intoccabili del tecnico toscano all'inizio della stagione. Il problema è che si è fatto subito male: dopo tre partite il ko contro la Fiorentina e due mesi fuori. Poi altre quattro partite, il gol splendido contro la Lokomotiv Mosca e un nuovo guaio muscolare che l'ha tenuto ai box per altre tre settimane circa.