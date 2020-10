L’amaro in bocca c’è ancora, eccome se c’è. Dopo 4 anni l’Inter lascia la stracittadina al Milan, che vince in casa dei nerazzurri addirittura dopo dieci anni. Doveva capitare prima o poi ed è capitato nel momento più logico, nel momento in cui la maggior parte della gente se lo aspettava. Lo abbiamo detto, il Milan arrivava a questo derby da favorito.Il Milan, pur non essendo la squadra da sogno che i suoi tifosi vorrebbero, in questo momento è molto solido, quadrato e con l’entusiasmo dovuto all’autostima che gli ultimi 20 risultati utili consecutivi (e Ibra) gli hanno portato.che sorrideva beffardo ancor prima del fischio iniziale di Mariani.. Fa riflettere però il fatto che. La tattica esasperata e la vocazione a cercare la perfezione (forse anche in maniera spesso maniacale) ha lasciato il posto ad un’impostazione tattica zemaniana che ha come motore la ricerca continua della conclusione in porta, un “credo” che porta inevitabilmente a scarificare qualcosa in fase difensiva dove, puntualmente in questo inizio di stagione, siamo stati colpiti.Fiorentina, Benevento, Lazio e Milan hanno ripetutamente infilato Handanovic a cui purtroppo i “cleen sheet” sembrano un lontano ricordo. Subendo così tanto, si sa, non si vince nulla. Conte starà sicuramente pensando ad una medicina per curare il “malanno” della difesa dell’Inter.. Il recupero di Bastoni, che risparmierà a Kolarov i recenti imbarazzi difensivi, sarà un’arma in più per il tecnico leccese, così come il ritorno in campo di Sensi dopo la “ridicola” espulsione contro la Lazio. Ma poi sarà il turno dei rientri di Skriniar, di Nainggolan, di Gagliardini e soprattutto di Young, molto più utile e determinante di Perisic su quella maledetta fascia sinistra. Perisic è un equivoco tattico pesante. Conte l’anno scorso lo aveva bocciato ma se lo è ritrovato abile e arruolato in questa stagione.. Tocca a Conte rivitalizzare Perisic, che comunque è un campione d’Europa in carica, e dare un equilibrio ad una squadra che ora sembra averlo perso.