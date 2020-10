Intervenuto ai microfoni di Pressing, l'ex compagni di squadra di Antonio Conte, Alessio Tacchinardi, esprime la propria opinione sull'attualità dell'Inter e non usa toni morbidi nei confronti del tecnico nerazzurro.



Lui non è un allenatore aziendalista. Lui si impone e fa il mercato e se il livello difensivo è questo ha sbagliato. Se ha deciso le mosse di mercato? Ha messo pressione all’Inter e hanno preso i giocatori che voleva, tranne Kanté penso. La sensazione è che in difesa abbia sbagliato perché ha mandato via Godin dopo averlo fatto ripartire e aveva fatto bene. Lì Kolarov fa fatica a giocare e lascia buchi ad ogni partita. In tutto questo, quando i giocatori non rendono al massimo, c’è qualcosa che non va. Ieri Eriksen è entrato molto male mentre in Nazionale aveva fatto cose eccezionali, c’è qualcosa che non va. L’Inter è una squadra troppo muscolare ma se non sta al cento per cento non va. A volte serve anche l’imprevedibilità, l’estro, l’uno contro uno.