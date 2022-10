. Davvero troppa,. Ildiha vinto all’Olimpico ed è schizzato, con 3 punti di vantaggio sul Milan, con 5 su Atalanta e Lazio, con 7 sulla Roma. Alla squadra di Spalletti è bastato un tempo, il secondo, per far valere la sua forza, la sua tecnica, le sue idee. In quei 45' la Roma ha perso aggressività e misure ed è stata punita., ma prima di quel fulmine la Roma si era salvata cinque volte. Sulla vittoria della capolista non c’è un filo d’ombra.Troppa stima, troppa considerazione l’uno dell’altro, Mourinho aspettava Spalletti, le sue scelte, le sue idee, e giocava per annullarle.che al tecnico di Certaldo perché la gara è rimasta così bloccata da impedire a Kvaratskhelia, Lobotka, Zielinski e allo stesso Osimhen di mostrare la loro qualità come era accaduto praticamente sempre in questa stagione. Per dire: a metà campo, marcature a uomo. Il dinamicosu Ndombele, Pellegrini su Lobotka, Cristante su Zielinski, ma per la capolista Mourinho aveva pensato anche di allargare, facendolo uscire dalla linea quando necessario, per controllare direttamente Lozano, mentre sull’altro fronte Karsdorp si è solo occupato del georgiano. Volendo, difesa a quattro più che a tre. Era ben coinvolto, e in quelle poche fasi d’attacco romanista. Per finire, ritmo modesto. Del restonon aveva soprattutto Dybala, ma alla fine gli è mancato anche un esterno tecnico come Zalewski. Insomma, non era facile. Gli appassionati di tattica si saranno divertiti, quelli che amano il calcio spettacolo assai meno.L’unico momento emozionante dei primi 45' è stato il: Rui Patricio aveva abbattuto Ndombele, ma toccando anche un po’ il pallone.: a distanza di 24 ore può sembrare la. Ma questo è un altro discorso. Nei momenti di attesa, Mourinho si è scatenato chiedendo il giallo per simulazione per Ndombele, mentre dall’altra parte Spalletti rideva. Il Napoli ha tenuto palla ma solo due volte nel primo tempo ha obbligato Rui Patricio a due parate (una volta Zielinski, l’altra Lozano) senza però difficoltà.. In tutto appena 8 conclusioni verso le due porte in 45 minuti, se si pensa che eravamo di fronte a due formazioni assai ambiziose, una anche capolista, era poco, molto poco.Il secondo tempo è stato molto diverso, nel senso che. Prima di segnare il super-gol con Osimhen, la squadra di Spalletti ha costruito cinque occasioni per segnare, due nitide. La prima con un diagonale di Lozano (deviazione da applausi di Rui Patricio), la seconda con Kvaratskhelia murato da Smalling, la terza con Elmas (entrato al posto di Ndombele) ancora murato dal centrale inglese, la quarta clamorosa con Juan Jesus, un sinistraccio al volo, in piena libertà, all’altezza del dischetto da rigore, la quinta con Osimhen che non riusciva a spiegarsi come aveva fatto a cacciare a lato il diagonale su tocco di Lozano.. Per Meret, nemmeno un intervento in 90 minuti.Osimhen aveva voglia di riscattarsi e quando Politano lo ha lanciato in profondità (ecco),Gol fantastico, un gol alla Osimhen. Mourinho ha fatto i cambi dopo aver subìto lo svantaggio, ma ha sbagliato i tempi, era in ritardo, la Roma ne aveva bisogno assai prima. Ha messo dentro tutti insieme Vina, El Shaarawy e Matic, ma il Napoli col palleggio è andato in controllo della gara e la Roma non ha combinato niente.. E’ finita male, con un mezza rissa intorno a Irrati dopo il fischio finale.Marcatore: 80’ OsimhenAssist: 80’ PolitanoAmmoniti Smalling, Lozano, Ndombele, Cristante, Mourinho, Spalletti, Ibanez, Olivera, Lobotka: Rui Patricio; Mancini (81' El Shaarawy), Smalling, Ibañez; Karsdorp (81' Viña), Camara (81' Matic), Cristante, Pellegrini, Spinazzola (85' Shomurodov); Zaniolo, Abraham (63' Belotti). All.: Mourinho.: Meret; Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera; Ndombele (56' Elmas), Lobotka, Zielinski (74' Gaetano); Lozano (74' Politano), Osimhen, Kvaratskhelia.All.: Spalletti.Arbitro: Irrati.