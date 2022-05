Vanmorgen heeft FC Twente het verschrikkelijke bericht ontvangen dat Jody Lukoki is overleden. De club is geschokt en diep geraakt door deze tragische gebeurtenis. FC Twente leeft mee met zijn naasten en wenst hen veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.#fctwente pic.twitter.com/9O3PHapgsL — FC Twente (@fctwente) May 9, 2022

L'ex attaccante dell' Ajax Jody. “Siamo stati informati della morte di Jody e siamo profondamente sotto shock, come i suoi cari. Non conosciamo le cause al momento. Era un ragazzo felice, si era anche quasi ripreso da un infortunio. Per ora vorrei chiedere ai media di rispettare la privacy di amici e familiari per elaborare il lutto”, ha dichiarato il procuratore Menno Groenveld al Telegraaf. Lukoki ha giocato in carriera, oltre che nei Lanceri, con le maglie di Cambuur, Pec Zwolle, Ludogorets, Yeni Malatyaspor e Twente.