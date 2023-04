Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Oggi 4 Aprile, in una blindatissima New York,dove ascolterà più di 30 capi di accusa, tra cui il pagamento di 130 mila dollari per il silenzio dell’ex pornostar Stormy Daniels, contabilizzato come spesa legale prima delle elezioni presidenziali del 2016. Sono decine e decine le telecamere che attendono il suo arrivo, insieme a qualche sostenitore e curioso che spera di entrare all’interno dell’aula, mentre la zona è sorvegliata da cinque elicotteri.ha affermato Joe Tacopina, uno dei suoi legali. Secondo i media, il giudice Juan Merchan consentirà l'ingresso in aula dei fotografi ma vieterà l’uso delle telecamere per riprendere l’udienza, oltre alle limitazioni imposte ai fotografi e alle radio; solo cinque fotografi saranno ammessi e potranno scattare immagini prima che cominci l’udienza. "Mai nella storia degli Stati Uniti un presidente in carica o un ex presidente è stato incriminato con accuse penali... Il pubblico ha giustamente fame delle informazioni più accurate e aggiornate disponibili", ha affermato il giudice.ha dichiarato il sindaco di New York, riferendosi alle possibili proteste che potrebbero nascere data la grande approvazione da parte degli americani (più del 60%) per l’incriminazione.È una giornata storica per gli Stati Uniti, poiché. Gli verranno prese le impronte, ma non sarà effettuata alcuna foto segnaletica né saranno utilizzate manette, al contrario di quello che avrebbero sperato i suoi oppositori. L’udienza si svolgerà alle 14.15 (ore 20.15 in Italia) e a seguire l’ex presidente tornerà in Florida, nella sua residenza a Mar-a-Lago, per tenere una conferenza stampa rivolta agli americani.