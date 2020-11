No, non sta bene prendere in giro chi ha perso. Sia pure uno smargiasso, un contaballe, uno capace di negare l’evidenza ecc.i proclami del suo amico Bannon che, in stile Isis, afferma essere il Presidente troppo buono e quindi Antony Fauci (il medico che metteva in guardia contro il Covid) “non va licenziato, ma decapitato”.Saprete tutti che Trump non ci sta: dove ha vinto, i voti sono regolari; dove ha perso sono manipolati. La sconfitta in Pennsylvania lo manda su tutte le furie, perciò ordina di indire immediatamente nel più prestigioso albergo di Philadelphia una conferenza stampa con lui o Rudolph Giuliani e i suoi avvocati. Deve essere il Four Season e non si deve badare a spese. E che ci vuole!Allora qualcuno ha un’idea geniale: “Andiamo nella dipendenza dell’albergo, fuori città. Più piccola, ma il posto è ameno”. D’altra parte si chiama Four Season Total landscaping, lo spazio c’è, il giardino sembra ampio e il proprietario fa un buon prezzo anche se maggiorato. Parte il tam – tam, i giornalisti sono invitati a partecipare all’inizio della riscossa di Donald dal palco del Four Season Total landscaping di Philadelphia.Quando Giuliani arriva, vede il leggio all’aperto davanti a un muro scrostato tra una veranda arrugginita e qualche aiuola secca. Non ci crede, ma non può tirarsi indietro. La poderosa macchina è partitaL’assenza di Trump fa il resto. Chi ci crede? Chi può aver scambiato il più lussuoso albergo della Pennsylvania con un vivaio in disuso, situato fra un crematorio discount (“Prezzi giusti per l’ultimo addio”; “Qui non si bara”) e un altro, più vitale discount: il “MegaSex”, migliaia di metri quadrati di tentazioni.Una posizione strategica, quella scelta dalla squadra trumpiana, visto che alcuni giornalisti, dopo i ripetuti annunci bellicosi che non riconoscono la sconfitta, si prendono un po’ di tempo prima di scrivere il pezzo o montare il servizi