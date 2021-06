, Donaldnon smette di far parlare di sé. Pur non avendo ancora sciolto le riserve riguardo una sua eventualeper le presidenziali del“molto interessante” la proposta avanzata dal suo ex braccio destro, Steve, di diventare speaker della Camera. Il mandato detenuto ora dalla democratica Nancy(acerrima nemica di Trump e dell’ala repubblicana più estrema) scade nel; di conseguenza, per il businessman americano è arrivato il momento di affilare le lame e di prepararsi a un ipotetico nuovo e diverso ritorno nella politica americana. Lo speaker della Camera, d’altronde, è la terza carica più importante degli Stati Uniti, alle spalle del Capo dello Stato e del Presidente del Senato.Questa dichiarazione diè arrivata poche ore dopo l’ennesimo affondo del mondo dei social network contro di lui. Facebook, infatti, ha deciso di sospenderlo per due anni dalla propria piattaforma poiché “le sue azioni costituiscono una seria violazione delle nostre regole”, come recita il loro comunicato.Ha avuto vita breve anche il social network “alternativo” creato dall’ex presidente a nome “From the desk of Donald J. Trump”, messo offline nei primi di giugno e che non dovrebbe tornare in rete. In questo caso si trattava più di un blog che di un vero e proprio social. Jason Miller, uno dei collaboratori di Trump, ha affermato che il sito “era solo ausiliario ai progetti più ampi che abbiamo e su cui stiamo lavorando”.Che uno degli obiettivi futuri sia proprio quello di rientrare “dalla finestra” nella scena politica mondiale? Lo scopriremo nei prossimi mesi, periodo nel quale Donald Trump potrebbe realmente dar seguito alle tante dichiarazioni pronunciate post-addio alla Casa Bianca.