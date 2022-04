Un'altra frecciata di Thomas Tuchel a Romelu Lukaku. Dopo la vittoria sul Crystal Palace nella semifinale di FA Cup, il tecnico del Chelsea ha parlato così dell'attaccante belga, per il cui futuro si parla di PSG o ritorno all'Inter: "Deve fare come Werner: lavorare sodo, aspettare ed essere paziente. Deve mettere la squadra al primo posto, specialmente per gli attaccanti le cose possono cambiare in pochi secondi".