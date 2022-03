Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Norwich-Chelsea, Thomas Tuchel ha confermato i dubbi sul futuro di Andreas Christensen, in scadenza e vicino al Barcellona: "Sentiamo i rumors. La situazione è chiara da settimana, non siamo contenti perché noi, il club e io, pensiamo che sarebbe meglio restare per lui, ci affidiamo pesantemente a lu. Non ha ancora firmato, quindi non si può dire. E' un segnale per noi e la comunicazione dal suo entourage è che non ha firmato nulla al momento. E' una possibilità che ci lasci. Ci piace la cosa? No. Sopravvivremo? Sì. Le cose non sono personali e non dovrebbero mai esserlo, sono cose che possono succedere, ma non ho altre informazioni da dare. E' ancora un nostro giocatore, faremo cosa è meglio per noi fino alla fine del contratto. E' un giocatre del Chelsea e sa quanto lo apprezziamo".