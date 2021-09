La generosità di Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, è stata rivelata dalla radio francese Rmc: esemplare l'aiuto concesso alla collaboratrice domestica che è stata con la sua famiglia negli anni parigini. Dopo l’arrivo al PSG nel maggio 2018, il tecnico tedesco campione d'Europa ha assunto una collaboratrice domestica filippina, che gli ha raccontato di essere a disposizione per lavorare tutta la settimana, di modo da poter raccogliere più soldi possibili per finanziare un delicato intervento al cuore per uno dei figli. Colpito dalla storia, Tuchel si è offerto di pagare tutte le spese, prima di acquistare per la domestica una casa nelle Filippine, dove ora lei è tornata e ora vive con la sua famiglia.