Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, spiega al Festival dello Sport di Trento il motivo della scelta di puntare su Lukaku: "Mi dispiace per i tifosi dell'Inter, però come tutti cerchiamo di migliorare la nostra formazione. Ci serviva un profilo con una punta molto fisica, un punto di riferimento nella fase offensiva, un giocatore di personalità che possa sollevare la pressione dalle spalle dei più giovani che magari stanno più indietro. E ci desse la chance di giocare un calcio più rapido e non ci sono molti giocatori così. Quando abbiamo avuto la chance di riportare Lukaku, per noi è stato un momento importante. Lui aveva detto che stava bene dov'era, ha lavorato straordinariamente con Conte e l'Inter. Ma poi tornare e concludere la carriera in Inghilterra, dove ha giocato da giovane, è stato importante. Sapevamo fosse una persona straordinaria, dovevamo proteggere l'atmosfera nello spogliatoio".