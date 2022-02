Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, è tornato a parlare di Romelu Lukaku e delle indiscrezioni su un possibile ritorno dell'attaccante belga all'Inter: "Non ho letto i titoli dei giornali, mi fido dei miei giocatori. Ora non è periodo di calciomercato, tutti sono coinvolti sugli obiettivi che dobbiamo raggiungere insieme. Ci serve un Lukaku forte per questo, non abbiamo bisogno di distrazioni. E' molto calmo al momento. Lukaku Sta bene come gli altri, sapete che è un giocatore importante. Quando vengono spesi tanti soldi per un giocatore, è normale che ci si concentri su di lui. Ma se andate a guardare vedrete che ha giocato tanti match di fila da titolare. E' la stessa situazione di Jorginho, che è stanco mentalmente. Se giochi al Chelsea, accetti che la squadra venga messa al primo posto. Giocano solo in undici, in tanti avrebbero voluto giocare in Champions".