Rapporto teso tra il tecnico del Paris Saint-Germain Tuchel e il Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese non ha per nulla gradito la sostituzione durante la partita di sabato stravinta 5-0 contro il Montpellier, con l’allenatore tedesco costretto a bloccarlo a bordocampo per spiegargli il cambio. Il classe ’98, deciso a rientrato subito negli spogliatoi, si è poi diretto in panchina, con la faccia tutt’altro che sorridente. Una tensione che rischia di portare alla rottura con il club: il rinnovo di contratto (in scadenza nel 2022) tarda ad arrivare, c’è la costante corte del Real Madrid. In questo scenario, la Juve resta alla finestra, sognando un colpo tanto grande quanto difficile.