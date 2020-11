E' un Tuchel quasi rassegnato quello che si è presentato ai giornalisti dopo la sconfitta in rimonta in Champions League subita dal Paris Saint-Germain per mano del Lipsia, che complica la rincorsa a un posto negli ottavi di finale e alimenta i dubbi sulla sua permanenza. "Sono cosa si dice di me, viviamo in una bolla, ma ne sono a conoscenza. Ho avuto l’idea, un po’ ingenua, che dopo quattro titoli e una finale le persone avrebbero smesso di rimproverarmi. Hanno smesso per cinque giorni, poi hanno ricominciato", ha dichiarato il tecnico tedesco.



Parole che nascondono l'amarezza per le critiche che arrivano anche dall'interno del club e che sono riconducibili soprattutto al suo rapporto tutt'altro che idilliaco col ds Leonardo. "Rinnovo? Finora non ci sono state discussioni e dopo tutto quello che ho fatto qui tutte le opzioni sono contemplate. A un certo punto, però, devi smetterla di sognare", ha aggiunto Tuchel.