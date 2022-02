, allenatore dell', parla in conferenza in vista della partita con la Juventus di domenica sera."È un bel giocatore, uno dei più forti in quel ruolo. Loro hanno fatto un acquisto importante, con un esborso importante. Si marca al meglio delle proprie possibilità: lui è forte, ma si gioca sempre in undici. Loro hanno molti campioni che possono risolvere la partita in ogni momento. Sarà una gara bella da affrontare".- "Sono contento, abbiamo lavorato bene da quel punto di vista. Sono arrivati giocatori che possono non solo dare una mano, ma anche giocare. Retsos si allena con noi da una settimana e sono contento di lui, Praszelik è un ragazzo in gamba, con tanta voglia di fare. Ci vorrà un po' di tempo per entrare nei nostri ritmi, ma avranno i loro spazi".- "Abbiamo parlato molto. Come ho detto prima sono contento: c'è Retsos, c'è Sutalo, a me Coppola piace molto. Tameze ha fatto bene in quel ruolo, volendo c'è anche Faraoni. Secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo portato un giocatore sulla trequarti, dove eravamo un po' corti. È ancora giovane, ha doti interessanti"."Sono arrivato lì molto giovane, e mi hanno cresciuto, i vari Montero, Iuliano... Sono entrato come bambino e ne sono uscito uomo. Là ho scoperto la cultura del lavoro, e andando un po' in giro capisci che non è scontata".​"Caprari ha spaccato a gennaio: ho visto che il premio della Lega Serie A è andato a Raspadori, che ha fatto il 50% di Caprari. Lui è stato per distacco il miglior giocatore della Serie A da inizio 2022: l'AIC l'ha capito, Mancini non l'ha capito o ha fatto altri ragionamenti. Ma chi se ne frega. Lui ha fatto tanti sacrifici per arrivare a questo punto, e io al posto suo sarei più contento per questo".