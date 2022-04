Il tecnico del Verona Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 2-0 di San Siro, contro l’Inter: "Un risultato meritato, hanno dominato il primo tempo. Sono stati più bravi e veloci, hanno preparato bene la partita e sembravano avere una gamba diversa dalla nostra. Meritavamo un gol ma non siamo riusciti a farlo."



LA PARTITA - "Per le prossime gare non cambieremo motivazioni, devono essere sempre le stesse. L’Inter oggi ha giocato bene, è stata forte sulle seconde palle. Anche se devo ancora capire quanto non fosse colpa nostra. Meglio il secondo tempo, meritavamo il gol per riaprire la gara ma a San Siro non è facile".



SINGOLI - "Chi dei miei è da Inter? Ci sarà tempo per parlarne, ho giocatori forti e che possono migliorare tanto. Ilic è un classe 2001, un giocatore di cui si parla poco ma ha ottime doti. Ha tanta corsa e qualità, gli servono due anni di crescita e poi può essere pronto per una big".