Tudor: 'Stessa Lazio, non c'era tempo per altro. Juve, il passato non si cancella. Il derby...'

r ha parlato ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro la Juventus, gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia: "La partita sarà diversa rispetto a quella di sabato perché ogni gara è diversa, ma non c'era tempo per preparare cose diverse. Faremo ciò che abbiamo fatto sabato con voglia e determinazione, sapendo che ci sarà anche il match di ritorno. Uno che allena vuole sempre migliorare la sua squadra, le sue cose. Si cerca sempre di migliorare ma la strada è quella giusta, siamo partiti bene con la mentalità e con la voglia di fare. Vogliamo giocarcela, non speculare. Questa cosa mi è piaciuta tanto e oggi bisogna continuare forte".

"Voglioso, professionale, disponibile"."E' sempre bello e il passato non si può cancellare. Ma poi c'è la gara da fare nel modo migliore possibile coi miei ragazzi"."Al derby penseremo poi, il turnover riguarda il fatto che abbiamo disputato due gare in tre giorni e c'è stata la pausa per le Nazionali".