Wahbi Khazri, match winner della gara contro la Francia, ha parlato dopo che la Tunisia ha salutato il Mondiale:



"Siamo delusi, perché ci sarebbe piaciuto passare il turno. Questa vittoria è bella, abbiamo mostrato carattere e un bell'atteggiamento. Abbiamo dei rimpianti per le prime due partite, perché in attacco siamo riusciti a fare molto meglio. Ma voglio sottolineare lo stato d'animo del gruppo. Siamo delusi dal risultato dell'altra partita, perché avevamo fatto il nostro dovere. Io sono contento della mia partita, perché le persone hanno la memoria corta. Sono molto criticato da alcune persone che dimenticano quello che ho fatto in passato. Non pretendo di dire che sono un top player come quelli che avevamo di fronte oggi, ma mi piace il pallone e faccio felici le persone. Do il massimo, non faccio tutto bene, ma sono orgoglioso di quello che ho fatto. Abbiamo battuto un'ottima squadra e spero che vadano fino in fondo, perché sono una grande squadra".