La Federcalcio turca ha rescisso il contratto del tedesco Stefan Kuntz come allenatore della nazionale per sostituirlo con Abdullah Avci, fino a poco tempo fa allenatore del Trabzonspor, secondo quanto riferito da vari media locali. L'emittente HalkTV assicura di aver potuto confermare il licenziamento dell'allenatore tedesco, subentrato come tecnico nel settembre 2021, in sostituzione di Senol Gunes.