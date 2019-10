Foto TRT1





Anche il calcio turco dice la sua sulla Guerra in Siria: nei giorni dei bombardamenti turchi contro i curdi, infatti, Under e Demiral, rispettivamente attaccante della Roma e difensore della Juve avevano postato sui social alcune foto a favore della propria nazione. Il nuovo episodio arriva dallo stadio Saracoglu di Istanbul, dove in serata i padroni di casa hanno battuto 1-0 l'Albania nel recupero.