Ecco i convocati della Turchia per la sfida con l'Italia, quattro i giocatori che militano in Serie A: Ayhan, Muldur, Calhanoglu e Demiral, più gli ex Erkin e Under.



Portieri: Bayindir, Bolat, Cakir.



Difensori: Celik, Muldur, Soyuncu, Ayhan, Demiral, Kabak, Aziz, Erkin, Yilmaz.



Centrocampisti: Omur, Under, Akgun, Kutlu, Tokoz, Kokcu, Ozcan, Antalyali, Calhanoglu.



Attaccanti: Yazici, Sinik, Akturkoglu, Unal, Dursun, Bozok.