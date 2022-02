Il Basaksehir avrebbe raggiunto un accordo con il centrocampista dell'Udinese Tolgay Arslan in vista della prossima stagione. Il tecnico dei turchi, e vecchia conoscenza del calcio italiano, Emre Belozoglu, ha convinto il giocatore a scegliere di tornare in Turchia al termine del campionato in corso. Il contratto del centrocampista è in scadenza a giugno. Lo riporta Aksam.com.