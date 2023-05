Interrotto consensualmente il rapporto con Andrea Pirlo, il Fatih Karagumruk pensa a un altro allenatore italiano per sostituirlo.



In lizza, secondo quanto racconta la stampa turca, ci sarebbero due ex compagni di squadra di Pirlo al Milan e in Nazionale. Nei giorni scorsi la dirigenza del club di Istanbul avrebbe infatti avuto un colloquio con Rino Gattuso, reduce dalla non felice esperienza a Valencia. Il prescelto dalla società che guarda caso indossa una maglietta a strisce verticali rosse e nere sarebbe però Pippo Inzaghi.



L'ex centravanti è attualmente impegnato nei play-off di Serie B con la Reggina, club a cui è legato da un contratto in scadenza a giugno 2025. Recenti tensioni con la presidenza dei calabresi e alcune dichiarazioni quantomeno sibilline pronunciate dal tecnico farebbero però ipotizzare un imminente divorzio.