E' l'olandese Danny Makkelie l'arbitro designato dalla Uefa per Italia-Turchia, partita inaugurale degli Europei in programma venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma. Come quarto uomo ci sarà la francese Stephanie Frappart, prima donna ad arbitrare in Champions.



Gli assistenti saranno gli olandesi Hessel Steegstra e Jan de Vries, olandese anche l'arbitro Var, Kevin Blom. Makkelie, 38 anni, ha un precedente con gli azzurri di Mancini, Italia-Portogallo 0-0; lo scorso agosto ha diretto la finale di Europa League Siviglia-Inter, vinta 3-2 dagli spagnoli.