Turchia-Italia è la sfida tra due squadre quasi costrette a scendere in campo. Incassata l’eliminazione da Qatar 2022, le due nazionali si sfidano martedì 29 marzo alle 20:45 per questioni di ranking e di diritti televisivi. La squadra di Mancini magari torna a giocare anche per ritrovare quelle certezze che l’hanno portata a vincere l’Europeo e a centrare il record di 37 gare di fila senza perdere, prima della serie nera partita ad ottobre, con la sconfitta contro la Spagna (in Nations League), la vittoria contro il Belgio, i pareggi nel girone di qualificazione ai Mondiali contro Svizzera e Irlanda del Nord e il fatale ko contro la Macedonia. Con una formazione ricca di seconde linee l’Italia cerca quindi di ritrovare morale con una vittoria che sulla lavagna scommesse di Betaland è proposta a quota 1,86, mentre il successo turco e il pareggio valgono rispettivamente 3,70 e 3,30. Hanno un significato molto diverso le sfide Polonia-Svezia e Portogallo-Macedonia Del Nord. In palio ci sono gli ultimi posti disponibili per il Mondiale e se i lusitani sanno che non è il caso di sottovalutare la Macedonia sono comunque favoriti a quota 1,18, mentre tra Polonia e Svezia è tutto più in equilibrio: Lewandowski è pronto a trascinare i suoi per una quota di 2,45, gli svedesi devono sfidare i pronostici della vigilia per una quota di 3,10.