Dopo la delusione cocente per l'eliminazione dai prossimi Mondiali subita a Palermo contro la Macedonia del Nord, l'Italia è chiamata a tornare in campo contro la Turchia, in trasferta a Konya, per "l'amichevole delle perdenti" che prenderà il via a partire dalle 20.45. Roberto Mancini ha "licenziato" molti dei protagonisti della prima sfida e inizierà già da oggi il percorso del nuovo ciclo che dovrà portare gli azzurri ai prossimi Europei.



STATISTICHE - Sono undici i precedenti tra Italia e Turchia con gli azzurri che sono ad oggi imbattuti con otto vittorie e tre pareggi e con 25 gol fatti e solo 5 subiti. L’ultimo confronto tra le due nazionali risale allo scorso 11 giugno, quando a Roma l’Italia si impose con un netto 3-0 nel match inaugurale dell’Europeo 2020 poi vinto a Wembley.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Turchia (3-4-2-1): Bayndir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Muldur, Tokoz, Calhanoglu, Ylmaz; Akturkoglu, Under; Unal.

Italia (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Chiellini, Acerbi, Biraghi; Pessina, Cristante, Tonali; Zaniolo, Scamacca, Raspadori.