Vincenzo Montella ha deciso di emigrare e di andare ad allenare in Turchia dove si sta mettendo in mostra sulla panchina dell'Adana Demirspor. L'allenatore campano, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, non nasconde di sentire la mancanza del Belpaese: "Un po' di nostalgia c'è. Quale errore non commetterò più in futuro? Quello di lasciarmi trasportare e non valutare con freddezza il progetto che mi verrà proposto".