. Ma protagonista sarà anche la, tutto tranne che vittima sacrificale del debutto italiano. La nazionale di- tornato in panchina dopo lo straordinario terzo posto del Mondiale 2002 - è alla sesta partecipazione agli Europei, la seconda consecutiva., le tre sfide di qualificazione a Qatar 2022, che autorizzano la nazionale della Luna e Stella a progettare un torneo da outsider: 4-2 all'Olanda, 3-0 alla Norvegia, a cui si aggiunge il sorprendente pari con la Lettonia.Mert Günok (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayindir (Fenerbahce)Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)Yusuf Yazıcı (Lille), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (WBA), Orkun Kökçü (Feyenoord), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Milan)Cengiz Ünder (Leicester), Burak Yilmaz (Lille), Enes Unal (Getafe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Halil Ibrahim Dervişoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Dusseldorf), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray).. Ventitré punti in dieci partite, un testa a testa entusiasmante con la Francia (25 punti) durato fino all'ultima partita. La Turchia si è difesa con tenacia e orgoglio, eliminando l'Islanda, sorpresa a Euro 2016. Sette vittorie, tra cui il 2-0 casalingo contro i Blues, due pareggi e una sconfitta, per un totale di 18 gol fatti e soli 3 subiti (la metà dei francesi, miglior difesa delle qualificazioni insieme al Belgio).11 giugno, ore 21.00 – Turchia-Italia (Roma)16 giugno, ore 18.00 – Turchia-Galles (Baku)20 giugno, ore 18.00 – Svizzera-Turchia (Baku). Della vecchia guardia ha conservato il carisma di Emre Belozoglu (fino al ritiro del 2019) e soprattutto i gol di, 35 anni. È lui la stella della squadra, anche grazie alla stagione vissuta in Francia: dopo una vita dedicata al gol sui campi turchi tra Besiktas, Trabzonspor e Galatasaray, ha portato esperienza e reti al Lille, fresco campione di Francia anche grazie ai 16 gol del suo bomber. In nazionale ritroverà, compagno nel Lille e giustiziere del Milan in Europa League con una tripletta a San Siro. Quel San Siro che, almeno fino a poche settimane fa, è stato casa di, che ha deciso di mettere in stand-by ogni decisione sul futuro per concentrarsi sugli Europei.: la difesa, con il bianconero Demiral e la coppia neroverde Müldür-Ayah, ha un forte retrogusto italiano, così come con l'ex Roma Under.